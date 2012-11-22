Фонд госимущества уволил гендиректора «Титана Украины». Должность остается вакантной

Фонд государственного имущества Украины (АМКУ), владеющий 100% акций предприятия «Государственная холдинговая компания «Титан Украины», освободил от исполнения обязанностей генерального директора холдинга Александра Нечаева, который занимал эту должность с 2010 года.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, должность генерального директора остается вакантной. Исполняющим обязанности гендиректора назначен Евгений Лапин (с августа 2007 по сентябрь 2010 гг. был главой правления "Сумыхимпрома", с 2010 г. - замгендиректора "Титан Украины" - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, в конце июля т.г. председателем наблюдательного совета государственной холдинговой компании «Титан Украины» назначен директор департамента взаимодействия с предприятиями базовых отраслей Агентства госимущества Украины Виктор Козырев.

В середине июля Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «ГХК «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации госхолдинга.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины в феврале 2009 г. своим постановлением одобрил создание государственной холдинговой компании «Титан Украины». Учредителем компании от имени государства выступило Министерство промышленной политики.

В уставный фонд созданного акционерного общества были переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титано-магниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.

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