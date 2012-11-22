Украинский рынок акций постепенно растет на мизерных объемах - эксперты

Украинский рынок акций постепенно растет на мизерных объемах, свидетельством чего стало вчерашнее достижение индексом Украинской биржи наивысшего уровня этого месяца в 862 пункта. Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.

Как отметили в "Кинто", основной прирост индекса обеспечили акции металлургических комбинатов - "Азовстали" и Алчевского меткомбината, а также Авдеевского КХЗ. Банки завершили вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, причем такая тенденция наблюдается уже не первый день. "Укрсоцбанк" пробил отметку в 0,13 грн вниз, однако к концу дня частично отыграл потери. "Тяжеловесные акции "Мотор Сичи" и "Центрэнерго" пока не поддерживают ни быков, ни медведей, торгуясь в нейтральной зоне последних 5-7 сессий", - сообщили в "Кинто".

Как отметили в компании, предварительное значение индекса промышленной активности в Китае от HSBC-PMI впервые за последний год показало рост выше отметки 50. "Пока гипотеза об ускорении экономики Китая в четвертом квартале подтверждается, и это, несомненно, должно положительно влиять на сырьевые рынки и рынки акций развивающихся стран", - сообщили в "Кинто".

В компании также отметили, что сегодня США празднует День благодарения, поэтому торги на большинстве рынков будут неактивными как сегодня, так и завтра.

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 ноября, повысился на 1,54% – до 862,26 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн.