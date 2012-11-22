Украинский рынок акций постепенно растет на мизерных объемах
Оценка экспертов
Украинский рынок акций постепенно растет на мизерных объемах, свидетельством чего стало достижение 21 ноября индексом Украинской биржи наивысшего уровня этого месяца в 862 пункта. Об этом говорится в аналитическом отчете компании по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.
Как отметили в "Кинто", основной прирост индекса обеспечили акции металлургических комбинатов - "Азовстали" и Алчевского меткомбината, а также Авдеевского КХЗ. Банки завершили вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, причем такая тенденция наблюдается уже не первый день. "Укрсоцбанк" пробил отметку в 0,13 грн вниз, однако к концу дня частично отыграл потери. "Тяжеловесные акции "Мотор Сичи" и "Центрэнерго" пока не поддерживают ни быков, ни медведей, торгуясь в нейтральной зоне последних 5-7 сессий", - сообщили в "Кинто".
Как отметили в компании, предварительное значение индекса промышленной активности в Китае от HSBC-PMI впервые за последний год показало рост выше отметки 50. "Пока гипотеза об ускорении экономики Китая в четвертом квартале подтверждается, и это, несомненно, должно положительно влиять на сырьевые рынки и рынки акций развивающихся стран", - сообщили в "Кинто".
В компании также отметили, что сегодня США празднует День благодарения, поэтому торги на большинстве рынков будут неактивными как сегодня, так и завтра.
Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 ноября, повысился на 1,54% – до 862,26 пункта. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн.