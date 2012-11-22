Фонд госимущества 18 декабря выставит на продажу 9,64% акций ЧСЗ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу 18 декабря т.г. на "Украинской бирже" 9,64 % пакет акций Черноморского судостроительного завода, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Начальная цена выставляемого на продажу 9,64% пакета составит 34 млн 300 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, «Смарт-холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, ранее сконцентрировал 90,2516% пакет акций ПАО «Черноморский судостроительный завод» в четырех кипрских компаниях.

Справка УНИАН. Черноморский судостроительный завод (г. Николаев) - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн.

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