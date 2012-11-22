ФГИУ 14 декабря выставит на бирже 13,25% акций «Черниговгаза»
Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу 14 декабря т.г. на фондовой бирже ПФТС 13,25 % пакет акций "Черниговгаз".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Начальная цена выставляемого на продажу 13,25% пакета составит 15 млн 985 тыс. грн.
Справка УНИАН. ПАО «Черниговгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черниговской области.
Номинальным держателем 52,429% пакета акций компании является Всеукраинский депозитарий ценных бумаг, номинальным держателем 38,25 % акций - Национальный депозитарий Украины.
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