ФГИУ 14 декабря выставит на бирже 13,25% акций «Черниговгаза»

Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу 14 декабря т.г. на фондовой бирже ПФТС 13,25 % пакет акций "Черниговгаз".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная цена выставляемого на продажу 13,25% пакета составит 15 млн 985 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Черниговгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Черниговской области.

Номинальным держателем 52,429% пакета акций компании является Всеукраинский депозитарий ценных бумаг, номинальным держателем 38,25 % акций - Национальный депозитарий Украины.

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