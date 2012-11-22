«Глобинский мясокомбинат» выпустит облигации на 100 млн грн

«Глобинский мясокомбинат» (Глобино, Полтавская обл.) выпустит 100 тыс. именных облигаций серии “В” номинальной стоимостью 100 млн грн. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято 4 сентября т.г. на собрании акционеров компании.

Размещение облигаций будет осуществляться через ПАО "Фондовая биржа ПФТС". Дата начала размещения — 4 декабря 2012 года, завершения — 15 октября 2013 года.

Срок погашения ценных бумаг — 28-29 ноября 2017 года.

Привлеченные от размещения средства компания планирует направить на финансирование проекта по увеличению производственных мощностей. В частности, планируется увеличить производство мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, а также увеличить мощности убойного цеха, логистических и очистительных сооружений. Объем инвестиций в этот проект оценивается в объеме 140 млн грн.

В частности, 60 млн грн будет инвестировано в оборудование для цеха мясных полуфабрикатов, 30 млн грн - в оборудование для колбасного цеха, 30 млн грн - в увеличение мощности убойного цеха до 240 голов свиней в час, 10 млн грн - в приобретение транспорта для доставки продукции, 10 млн грн - в реконструкцию очистительных сооружений для увеличения объемов переработки стоков.

Напомним, "Глобинский мясокомбинат" закончил первое полугодие 2012 года с прибылью 6,436 млн грн.

Чистый доход компании в первом полугодии составил 559,1 млн грн.

Справка УНИАН. Глобинский мясокомбинат основан в 2001 году, является крупным производителем колбасных изделий, его продукция реализуется по всей территории Украины. Комбинат входит в группу "Глобино" наряду с ОАО "Глобинский маслозавод", ООО "Глобинский мясомолочный комплекс", ООО "Глобинский свинокомплекс" и ООО "Глобинский Райагрострой".

2011 год предприятие закончило с прибылью 5,4 млн грн.