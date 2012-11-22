Кабмин принял решение о приватизации 75% "Волыньоблэнерго" в конце года

Кабинет министров принял решение приватизировать государственный пакет акций ПАО "Волыньоблэнерго" в размере 75% уставного фонда. Согласно распоряжению Кабмина № 924-р от 21 ноября т.г., приватизационный конкурс должен состояться до конца этого года, Номинальная стоимость данного пакета составляет 17 млн 897 тыс. грн. Справка УНИАН. В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФГИУ 14 декабря выставит на бирже 13,25% акций «Черниговгаза»

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