Украина выплатила 32,9 млн долл. по еврооблигациям 2006 года

Министерство финансов Украины осуществило своевременно и в полном объеме очередной купонный платеж в размере 32,9 млн долл. по еврооблигациям, выпущенным в 2006 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бумаги были выпущены на сумму 1 млрд долл. под 6,58% годовых со сроком погашения в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе Украина разместила 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых.

В средине ноября т.г. Минфин осуществил выплату 23,625 млн долл. купонного дохода по 10-летним облигациям внешнего государственного займа 2007 года.

Согласно данным Государственного казначейства Украины, расходы по обслуживанию государственного долга из общего фонда госбюджета за январь-ноябрь 2012 года, по состоянию на 19 ноября 2012 г., составили 20,665 млрд грн (по внутреннему госдолгу - 14,804 млрд грн, по внешнему - 5,861 млрд грн). При этом расходы на погашение составили 57,618 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу - 29,941 млрд грн, по внешнему - 27,677 млрд грн).

Поступления от государственных заимствований помесячной росписью финансирования общего фонда государственного бюджета Украины на январь-ноябрь 2012 года предусмотрено в размере 86,802 млрд грн, по состоянию на 19 ноября 2012 г. в государственный бюджет поступило 90,961 млрд грн (в т.ч. по внутренним государственным заимствованиям - 61,186 млрд грн, по внешним - 28,775 млрд грн).