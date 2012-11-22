ВР и «Роснефть» подписали окончательный договор купли-продажи 50% в ТНК-ВР

Британская нефтегазовая компания British Petroleum и государственная нефтяная компания РФ «Роснефть» подписали окончательный договор купли-продажи 50% доли британской компании в ТНК-ВР.

Об этом говорится в сообщении британской компании British Petroleum.

Согласно сообщению, данный договор был подписан после того, как государство одобрило сделку по продаже британской компании 5,66% акций «Роснефти» за 4,8 млрд долл. у собственника государственных акций компании «Роснефтегаз».

«По завершении конечным результатом всей сделки будет то, что BP получит 12,3 млрд долл. наличными и приобретет 18,5% акций «Роснефти» за свою долю в ТНК-ВР»,- сказано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» ранее официально представила британской ВР свое предложение о выкупе 50% акций ТНК-BP за 28 миллиардов долларов с оплатой деньгами и акциями. Также владелец второй половины ТНК-ВР — консорциум AAR также уже дал предварительное согласие на продажу своей доли за 17 миллиардов фунтов стерлингов (около 28 миллиардов долларов).

«Роснефть», в случае покупки 50% ТНК-ВР, войдет в топ-10 мировых нефтегазовых гигантов, в случае покупки 100% - в топ-5.

В настоящее время по 50% ТНК-ВР принадлежат британской ВР и российскому консорциуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» - управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; Частное АО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) - переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов; СП ООО «Кершер» - розничная торговля нефтепродуктами через сеть автозаправочных станций, управление автозаправочными комплексами (АЗК).

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