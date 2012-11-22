Индекс Украинской биржи в четверг вырос на 0,86%, ПФТС - на 0,26%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 22 ноября, повысился на 0,86% – до 869,70 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,3 млн грн, на срочном рынке – 34,5 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (+3,56%), Авдеевского коксохима (+3,08%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,26% – до 318,45 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 89,7 млн грн.