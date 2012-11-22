Гендиректор «АрселорМиттал Кривой Рог» опроверг слухи о возможной продаже меткомбината

Генеральный директор одного из крупнейших украинских производителей металлопродукции «АрселорМиттал Кривой Рог» Артем Поляков назвал «абсолютно беспочвенными» слухи о возможной продаже меткомбината материнской группой «ArcelorMittal».

«Могу лишь еще раз повторить, сославшись на официальное заявление компании «АрселорМиттал» и слова члена правления группы Гонзало Уркихо и члена правления Группы Судхира Махешвари: эти слухи не отвечают действительности и являются абсолютно беспочвенными», - сообщил А.Поляков в интервью, опубликованном корпоративной газетой «Металлург».

Гендиректор комбината при этом признал, что новая волна экономического кризиса больно ударила по металлургическим комбинатам и нарушила баланс спроса и предложения на мировом рынке.

Переизбыток производственных мощностей и падение спроса привели к тому, что по итогам третьего квартала группа «ArcelorMittal» получил чистые убытки в размере 709 млн долл.

«Так что ожидать, что компания сможет опять решить наши финансовые проблемы, не приходится. В этом ключевое отличие этой волны кризиса от кризиса 2008-2009 годов», - сказал А.Поляков.

«Теперь мы всей группой встречаем удар «лоб в лоб» и перераспределение резервов в пределах группы уже невозможно. Благополучие нашего предприятия сейчас зависит от того, насколько мы сами сумеем «сгруппироваться» и решительно сократить наши затраты», - добавил он.

В перечне первоочередных задач, стоящих перед комбинатом во время кризиса, гендиректор назвал сохранение ежегодного выпуска готового проката на уровне 5,7 млн тонн, что предусматривает удержание ежемесячного выпуска проката в объеме около 480 тыс. тонн.

Вторым приоритетом гендиректор назвал снижение меткомбинатом в течение ближайших пяти лет себестоимости продукции на 20%.

«Текущая ситуация показывает, что полностью избежать сокращений на предприятии вряд ли удастся», - признал А.Поляков, не конкретизировав при этом планы по сокращениям на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, украинские инвестиционные эксперты также посчитали маловероятной возможность продажи владельцем крупнейшей металлургической компании в мире «ArcelorMittal» Лакшми Митталом украинского актива группы.

Ранее в европейской прессе появилась информация о планах «ArcelorMittal» избавиться от своего завода Florange в Лотарингии. Такой шаг объяснялся финансовыми проблемами корпорации, долг которой превысил 22 млрд долл. Пресса также отметила факт продажи группой ряда других активов. В связи с этим появились предположения о возможной продаже материнской компанией завода «АрселорМиттал Кривой Рог».

Справка УНИАН. В 2004 году бизнесмены Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, создав Инвестиционно-металлургический союз (ИМС), купили на приватизационном конкурсе 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» за 4260 млн гривень (около 800 млн долл.).

Однако, в начале 2005 года прокуратура объявила о необходимости пересмотра условий антиконкурентной приватизации «Криворожстали», после чего прошел ряд судебных разбирательств в разных инстанциях и Верховный суд в итоге отменил результаты конкурса.

В ходе повторного приватизационного конкурса в октябре 2005 года комбинат за 24,2 млрд гривень (4,8 млрд долл.) приобрела известная металлургическая компания Mittal Steel, после чего меткомбинат был переименован в «MittalSteel Кривой Рог», а затем в «ArcelorMittal Кривой Рог».

И Виктор Пинчук, и Ринат Ахметов после реприватизации заявили о намерении оспорить в международных судах решения украинских судов.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (так с 2006 года называется ОАО "Криворожсталь") является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки. Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.

По итогам 2011 года этот комбинат произвел 4,937 млн тонн металлопроката, что на 8,6% меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали при этом сократилась на 7% - до 5,702 млн тонн.

Чистая прибыль «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.

Компания ArcelorMittal основана в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. После слияния производственные мощности компании составили 120 млн тонн в год.

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