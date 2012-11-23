Инвесторы проигнорировали снижение деловой активности в еврозоне - эксперты

Инвесторы на фондовых биржах в четверг, 22 ноября, проигнорировали снижение деловой активности (PMI) в еврозоне.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, экономика еврозоны стоит на пороге слабейшего квартала с начала 2009 года - в ноябре компании продолжали фиксировать сокращение заказов. Вместе с тем, предварительные PMI США и Китая продемонстрировали рост, в результате чего европейские индексы в четверг выросли. Возможно, поводом для их роста также послужили ожидания выделения Греции очередного транша кредита.

Аналитики сообщают, что сегодня в Германии выйдет показатель деловых ожиданий (Ifo, консенсус-прогноз 99,5 пунткта), тогда как во Франции аналогичный показатель INSEE вырос до 88 пунктов против ожидаемых 87. В США сегодня будет торговаться рынок облигации.

Как отмечают аналитики, индекс UX в четверг продемонстрировал очередное повышение. Из семи последних торговых сессий снижение было зафиксировано лишь один раз. Из индексных фишек снизились лишь банки, тогда как в лидеры роста вышли Aвдеевский КХЗ (+3%) и «Донбассэнерго» (+3,5%).

Из внутренних макроновостей четверга аналитики выделили публикацию Нацбанком индекса базовых отраслей (ИПБО) Украины. За 10 месяцев т.г. зафиксировано его снижение на 1,3%. Индекс не включает сферу услуг, поэтому его нельзя использовать для прогнозирования ВВП. С учетом сферы услуг, которая выросла на 10% в годовом выражении, прирост реального ВВП остался на положительном уровне.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 22 ноября, вырос на 0,86% – до 869,70 пункта. Общий объем торгов составил 51,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,26% – до 318,45 пункта. Общий объем торгов составил 89,7 млн грн.