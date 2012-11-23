Первые конкурсы на концессию морпортов могут объявить через полгода

Первые конкурсы по привлечению концессионеров морских портов могут быть объявлены через 6 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

Он отметил, что на сегодняшний день Министерство инфраструктуры Украины рассматривает предложения и программы развития каждого из 18 государственных морских портов. При этом, по его словам, первыми на конкурс по привлечению концессионеров будут выставляться порты, которые первыми представят стратегию своего развития.

Д.Демидович также сообщил, что ожидаемая сумма концессионных платежей государственных морских портов Украины может составлять 600 млн грн в год, в то время как по итогам 2011 года поступления в бюджет от портовой отрасли составили 460 млн грн.

Замминистра отметил, что все украинские морские торговые порты будут интересны для концессионеров. В частности, концессия будет интересна крупным украинским товаропроизводителям – предприятиям горно-металлургического комплекса, сельскохозяйственным холдингам, производителям химической продукции.

Кроме того, Д.Демидович сообщил, что госпредприятие «Администрация морских портов», на баланс которого будет передано стратегическое имущество портов (акватория, причальные стенки, т.д.) заработает до июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 15 октября т.г. Кабинет министров принял постановление №1055, которым расширил перечень объектов права государственной собственности, которые могут предоставляться в концессию, внеся в него все 18 государственных морских торговых портов Украины.

Согласно постановлению, в перечень передаваемых в концессию объектов внесено имущество и целостные имущественные комплексы госпредприятий «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск».

При этом, согласно недавно принятому Закону «О морских портах Украины», портовая акватория, средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, системы управления движением судов, другие стратегические объекты портовой инфраструктуры не подлежат передаче в концессию.

Решение о предоставлении концессии принимается Министерством инфраструктуры Украины исключительно по результатам проведения концессионного конкурса.

В условия конкурсов должны входить обязательства со стороны концессионера, в частности, относительно выполнения обязательств указанных в постановлении государственных предприятий (в том числе по полученным кредитам), которые непосредственно связаны с активами, передаваемыми в концессию, и порядок передачи концессионеру таких обязательств.

По данным Мининфраструктуры, износ инфраструктуры украинских морских портов составляет 60-90%, а портовая отрасль Украины требует привлечения около 25 млрд грн инвестиций.