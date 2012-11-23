150 млн долл. инвестиций для «Борисполя» можно привлечь путем концессии - Мининфраструктуры

Для комплексного завершения строительства аэропорта «Борисполь» необходимы инвестиции в размере 150 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Демидович.

«Для комплексного завершения строительства аэропорта и его работы нужно еще 150 млн долларов», - сказал он.

По словам Д.Демидовича, привлечь такие инвестиции можно путем передачи аэропорта в концессию.

«Это правильное направление для развития аэропорта «Борисполь», так как он имеет высокую кредитную задолженность в размере около 700 млн долларов. За эти средства был построен новый терминальный комплекс», - сказал он.

При этом Д.Демидович отметил, что на сегодняшний день Министерство инфраструктуры Украины не видит перспектив для строительства концессионных автомобильных дорог.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал парламенту принять за основу проект закона, определяющий, что аэропорт "Борисполь" не относится к объектам, которые могут предоставляться в концессию.

Соответствующий законопроект № 11126 предлагает исключить аэропорт из перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы, а также включить аэропорт в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Напомним, в конце сентября 2012 года Министерство инфраструктуры сообщило о принятии Кабмином постановления правительства, которым аэропорт «Борисполь» был внесен в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По информации Мининфраструктуры, концессия международного аэропорта «Борисполь» позволила бы преобразовать аэропорт в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов - УНИАН).

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-октябре 2012 года обслужил 7,392 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

Терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.