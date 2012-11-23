На украинском рынке акций в пятницу наблюдается снижение

На украинском рынке акций в пятницу, 23 ноября, наблюдается снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 13:04 снизился на 0,60% - до 864,46 пункта. При этом объемы торгов остаются незначительными - общий объем сделок на фондовом рынке составил всего 7 млн грн.

На рынках акций Европы в пятницу наблюдалась преимущественно восходящая динамика. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,15%, немецкий DAX повысился на 0,03%, французский CAC-40 снизился на 0,10%.

Как сообщает Reuters, инвесторы делают ставки на то, что в понедельник международные кредиторы наконец-то договорятся о способе сокращения долгов Греции, что позволит им перевести ей очередную порцию средств из программы помощи.