Киев на следующей неделе начнет размещение муниципальных облигаций на 2 млрд грн

Киевская городская государственная администрация планирует начать размещение облигаций внутреннего займа на сумму 2 млрд грн в начале следующей недели.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко Олеся Остафиева.

«В декабре запланировано погашение платежей по евробондам, выпущенным в 2007 году. С этой целью на прошлой сессии Киевсовета было принято решение о выпуске облигаций внутреннего займа на 2 млрд грн. Первичное размещение начнется в ближайшие дни – в начале следующей недели», - сказала О.Остафиева.

По ее словам, доходность облигаций составит порядка 15-25%.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2012 года Киевсовет разрешил осуществить внутренние заимствования на 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций.