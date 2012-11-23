Киев на следующей неделе начнет размещение муниципальных облигаций на 2 млрд грн
Киевская городская государственная администрация планирует начать размещение облигаций внутреннего займа на сумму 2 млрд грн в начале следующей недели.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко Олеся Остафиева.
«В декабре запланировано погашение платежей по евробондам, выпущенным в 2007 году. С этой целью на прошлой сессии Киевсовета было принято решение о выпуске облигаций внутреннего займа на 2 млрд грн. Первичное размещение начнется в ближайшие дни – в начале следующей недели», - сказала О.Остафиева.
По ее словам, доходность облигаций составит порядка 15-25%.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2012 года Киевсовет разрешил осуществить внутренние заимствования на 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций.