УАИБ: из-за налога на фондовом рынке могут появиться оптимизационные налоговые площадки

В результате введения особого налога на операции с ценными бумагами и деривативами в Украине возникает вероятность создания оптимизационных налоговых фондовых площадок - фондовых бирж.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) со ссылкой на председателя совета ассоциации Дмитрия Леонова.

"Создается бизнес по оптимизации уплаты особого налога на операции с ценными бумагами, который пойдет не в бюджет, а осядет на этих площадках", - отметил председатель совета УАИБ. По его словам, из-за уменьшения ставки налога на операции с ценными бумагами, которые могут вращаться на бирже, они будут принудительно загнаны на фондовые биржи «налоговым кнутом». В то же время, по словам Д.Леонова, остается часть ценных бумаг, которые, согласно законодательству, не могут вращаться на фондовой бирже (векселя, акции ЗАО и ЧАО). Операции с ними подпадают под обложения особым налогом по ставке 3%. Такая же налоговая нагрузка, по словам председателя совета УАИБ, ляжет на все проектное инвестирование в Украину, которое, как правило, не оформлено биржевыми ценными бумагами. Эксперт также отметил, что вводимый налог фактически не является акцизом, его скорее можно рассматривать как особый налог с продажи ценных бумаг.

Напомним, Верховная Рада 20 ноября т.г. приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов». В соответствии с данным законопроектом, в частности, предлагается ввести особый налог на операции по отчуждению ценных бумаг и операции с деривативами. Так, в частности, для сделок, проведенных на фондовой бирже, ставка налога установлена на уровне 0%, для ценных бумаг, находящихся в биржевом реестре, но сделки с которыми осуществлены на внебиржевом рынке, - 0,1% и для внебиржевых сделок - 3%. Против данных инициатив выступили ряд представителей действующих на фондовом рынке субъектов, а также профильных организаций.