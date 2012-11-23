НКЦБФР внесла изменения в правила работы фондовых бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила проект Положения о функционировании фондовых бирж.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Как отмечается в проекте положения, фондовая биржа обязана будет рассчитывать и публиковать на своем сайте биржевой фондовый индекс, который определяется каждый торговый день. Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, обращение которых осуществляется на фондовой бирже, могут находиться в биржевом списке этой биржи не более 60 календарных дней без проведения по ним биржевых торгов.

Также повышены требования к биржевому обороту. Для акций и облигаций из первого уровня листинга среднемесячный объем торгов в течение последних шести месяцев должен составлять 10 млн грн и 5 млн грн соответственно, для ценных бумаг институтов совместного инвестирования — 500 тыс. грн, для муниципальных облигаций — 1 млн грн. Требования к ценным бумагам во втором уровне листинга остались неизменными: 250 тыс., 150 тыс., 50 тыс., 100 тыс. грн.

В случае изменения текущей цены ценной бумаги от цены закрытия предыдущего торгового дня не менее чем на 20% в течение 10 минут подряд с момента фиксации указанного изменения биржевые торги данной ценной бумаги останавливаются на 1 час. В случае, если после обновления торгов происходит изменение текущей цены ценной бумаги от цены закрытия предыдущего торгового дня не менее чем на 30% в течение 10 минут подряд с момента фиксации указанного изменения, биржевые торги данной бумагой останавливаются до окончания торгового дня.

Фондовая биржа в случае остановки торговли ценными бумагами, изменение цены которых превышает предельные значения, может остановить торговлю другими ценными бумагами этого эмитента и ценными бумагами других эмитентов аналогичной или родственных отраслей по согласованию с государственным представителем на фондовой бирже.

НКЦБФР также прописала требования к листингу в Украине иностранных ценных бумаг. В частности, для того чтобы находиться во втором уровне листинга фондовой биржи, эмитентам необходимо будет предоставить подтверждение допуска ценных бумаг компании-нерезидента к обращению в Украине и нахождению в листинге иностранной фондовой биржи, находящейся в утвержденном НКЦБФР перечне. Для того чтобы находиться во втором уровне листинга, кроме всего вышеперечисленного, эмитенту также необходимо находиться в основном уровне листинга иностранной биржи и пр.