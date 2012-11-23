Киев разместил облигации на 1,9 млрд грн

Киевская городская государственная администрация провела первичное размещение облигаций внутреннего займа на сумму 1 млрд 928 млн грн, единственным покупателем выступил государственный «Укрэксимбанк».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь заместителя главы администрации Руслана Крамаренко Олеся Остафиева.

По ее словам, долговые бумаги были выпущены тремя сериями на 1,125 млрд грн, 750 млн грн и 53 млн грн. с доходностью 15.2% и 15,25%.

«Выкупил все облигации «Укрэксимбанк». Срок обращения долговых бумаг – три года», - сказала О.Остафиева.

Как сообщил замглавы КГГА Руслан Крамаренко, «эти средства будут направлены на погашение кредита в размере 250 млн долл. США, полученного путем публичной открытой продажи еврооблигаций Киева на международных рынках капитала в 2007 году под 8,25%».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября 2012 года Киевсовет разрешил осуществить внутренние заимствования на 2 млрд грн путем выпуска трехлетних облигаций для погашения платежей по евро-бондам, выпущенным в 2007 году.