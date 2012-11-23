Индекс Украинской биржи снизился на 0,45%, индекс ПФТС – на 0,64%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 23 ноября, снизился на 0,45% – до 865,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 49,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,9 млн грн, на срочном рынке – 27,5 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Алчевского меткомбината (-1,62%), повышения – «Азовстали» (+2,22%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,64% – до 316,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 63,7 млн грн.