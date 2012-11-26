Украинский и европейские рынки акций начали неделю снижением. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 12:00 снизился на 1,04% - до 856,83 пункта. Среди активно торгующихся акций лидерами снижения стали ценные бумаги "Укрсоцбанка" (-3,47%), "Донбассэнерго" (-1,97%), Авдеевского коксохима (-1,44%).

Рынки акций Европы в понедельник открылись снижением. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39%, немецкий DAX снизился на 0,44%, французский CAC-40 - на 0,72%.

Как сообщает Reuters, министры финансов еврозоны в понедельник встретятся в третий раз за три недели, чтобы договориться о выделении Греции финансовой помощи до наступления срока очередных выплат по кредитам в середине декабря.

На прошлой неделе индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 вырос на 5,3 %, показав лучший результат почти за год.