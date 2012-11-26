Акции «Кременчуг-» и «Херсонгаза» исключены из биржевого списка Украинской биржи
14:03, 26 ноября 2012Фондовый рынок
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Акции газопоставляющих компаний «Кременчуггаз» и «Херсонгаз» исключены из биржевого списка «Украинской биржи», сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Как отметили на бирже, акции исключены в связи с тем, что за последние 60 дней с данными ценными бумагами не было заключено ни одной сделки.
Напомним, в этом году были проведены приватизационные конкурсы по продаже миноритарных пакетов акций «Херсон-» и «Кременчуггаза». В обоих случаях победителем конкурсов выступила украинская производственно-финансовая «Группа компаний «Содружество», уже владевшая до этого пакетами акций данных компаний.
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