ГИУ 10 декабря выпустит облигации на 2 млрд грн под госгарантию

Государственное ипотечное учреждение 10 декабря начинает выпуск облигаций на сумму 2 млрд грн под государственную гарантию.

Об этом говорится в сообщении ГИУ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Решение об открытом размещении облигаций принято Наблюдательным советом учреждения 23 ноября 2012 года.

Облигации в бездокументарной форме выпускаются одним выпуском двумя сериями - «X2» на сумму 1 млрд грн и «Y2» на сумму 1 млрд грн. Планируется выпустить 20 тыс. штук именных процентных облигаций номинальной стоимостью 100 тыс. грн.

Облигации размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов - юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Размещение облигаций серий «X2», «Y2» осуществляется эмитентом самостоятельно. Организатором торговли являются ПАО «Фондовая биржа« Перспектива» (г. Днепропетровск) и ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (г. Киев).

Дата окончания размещения облигаций серий «X2», «Y2» - 9 декабря 2013 года.

Облигации имеют дополнительное обеспечение в форме государственной гарантии по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, выданной Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №1033 от 5 ноября 2012 года утвердил порядок и условия предоставления в 2012 году государственной гарантии для выпуска Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) облигаций на 2 млрд грн.

Государственное ипотечное учреждение планировало до декабря текущего года выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн и корпоративные облигации на 2 млрд грн.

При этом в мае 2011 года Государственное ипотечное учреждение планировало выпустить корпоративные облигации на 1 млрд грн под государственную гарантию и ипотечные облигации на 500 млн грн в первом полугодии 2012 года.

Ранее выпуск корпоративных облигаций под государственную гарантию на 1 млрд грн. и ипотечных облигаций на 200 млн грн планировалось осуществить в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.