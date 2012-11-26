Общий объем торгов на Украинской бирже снизился почти вдвое

Общий объем торгов на Украинской бирже с 19 по 23 ноября снизился в сравнении с предыдущей неделей почти вдвое - до 252,2 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю составил 140,8 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю составил 111,3 млн грн. (из них объем торгов акциями – 101,2 млн грн).

По состоянию на 22 ноября для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии были предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 54,9 млн грн и ценные бумаги на сумму 617,4 млн грн.

По итогам торгов за прошлую неделю индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, повысился на 2,23% - до 865,80 пункта.

Лидерами негативного влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "МК Азовсталь", влияние которых составило 9,68 индексных пункта, ПАО "Донбассэнерго" (9,15) и ПАО "Авдеевский коксохимический завод" (6,1).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 5 млн грн., на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 2,8 млн грн, далее следует "Укрсоцбанк" – 2 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 23.05%, 12,79% и 9,65% соответственно.