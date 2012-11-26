Индекс Украинской биржи 26 ноября повысился на 2%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 26 ноября, повысился на 2,00% – до 883,11 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 74 млн грн, из них на фондовом рынке – 23 млн грн, на срочном рынке – 50,8 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (+5,55%), Алчевского меткомбината (+3,53%), Авдеевского коксохима (+2,63%).

Индекс ПФТС по итогам торгов остался без изменений по сравнению с предыдущей торговой сессией – на уровне 316,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 114 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 63 млн грн, на облигации предприятий - 50 млн грн.