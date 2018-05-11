Текущая неделя на мировых фондовых рынках: "сизифов труд"

Будет ли долгожданное предновогоднее ралли на фондовом рынке? В начале текущей недели это важнейший вопрос. Казалось бы, всего неделю назад, после президентских выборов в США и новых признаков ухудшения ситуации в еврозоне, надежда на предновогодний рост окончательно развеялась.

После выборов президента США индекс S&P 500 за десять дней упал на 5,5% – участников рынка обуревали нехорошие предчувствия, – однако на минувшей неделе тот же индикатор вырос почти на 4,0% – маятник рыночных настроений качнулся в другую сторону. По обе стороны Атлантики политические деятели полны надежд на успешное достижение важнейших договоренностей, и этот фактор должен, по крайней мере, стабилизировать восприятие риска на рынке. Если на текущей неделе оптимизм будет усиливаться, глобальные рынки и оценка рискованных активов, в целом, вероятно, продолжат расти. На азиатских и европейских рынках в начале недели наблюдалось умеренное снижение: инвесторы ждут итогов встречи министров финансов ЕС и данных об объеме розничных продаж во время Дня благодарения в США.

Вероятно, можно рассчитывать лишь на временное улучшение. Избытка ставок на повышение не наблюдается. Перспективы того, что массовые продажи сменятся широкомасштабным ралли, также не очень очевидны. Если будет обнародована новая позитивная макроэкономическая информация и ситуацию не испортят какие-либо негативные события, вполне можно рассчитывать на благоприятный фон для 5%-го роста глобальных рынков. Причем индексы российских депозитарных расписок в этом случае, вероятно, вдвое опередят глобальные индикаторы. Едва ли кто-нибудь будет питать иллюзии и рассчитывать на чудесное избавление от проблем, которые преследовали рынок весь год. Однако даже после многочисленных разочарований текущего года многие инвесторы, вероятно, с готовностью воспримут возможность сыграть на повышение, хотя такие усилия все больше напоминают усилия Сизифа, толкающего камень к вершине горы.

Экономическая статистика из США и греческие проблемы: знакомое сочетание. Уровень, до которого инвесторам удастся поднять сизифов камень, зависит от исхода встречи министров финансов ЕС и представителей МВФ в понедельник для согласования условий предоставления очередного транша финансовой помощи Греции. Проблема, которая стоит перед участниками встречи, очень похожа на задачу поставленную перед мифологическим греческим царем. Трудно сказать, чего в этом совпадении больше – иронического или трагического. Участникам встречи удалось договориться о параметрах помощи, и они пообещали, что к 3 декабря, после одобрения парламентов Германии, Финляндии и Нидерландов, программа будет запущена. Соответствующая сделка согласована, и наметившиеся на прошлой неделе позитивные тенденции, возможно, сохранятся. Впоследствии основное внимание будет уделяться макроэкономической статистике из США, а также диалогу между Белым домом и Конгрессом, которые будут обсуждать предстоящие изменения налогового режима и бюджетных расходов. Мы также ожидаем, что крупнейшие розничные сети США обнародуют данные о продажах в период празднования Дня благодарения. В четверг ожидаются уточненные данные по динамике ВВП в третьем квартале, а в пятницу – информация о расходах населения в США. Эта информация, безусловно, повлияет на то, как рынки завершат текущую неделю.

Основные события этой недели:

Вторник. ОЭСР выпустит обновленные прогнозы по мировой экономике и экономикам стран-участниц. В США будет опубликована статистика по заказам на товары длительного пользования за октябрь. Испания проведет аукцион по размещению облигаций.

Среда. ФРС США выпустит “Бежевую книгу”, в которой изложит свои оценки текущих экономических тенденций. Кроме того, в США выйдут данные по продажам на первичном рынке недвижимости и еженедельный отчет Минэнерго по запасам нефти.

Четверг. Самая важная отчетность наступившей недели – показатель ВВП США за третий квартал 2012 г. по итогам второго пересмотра. Согласно первоначальным данным, экономика США в прошлом квартале выросла на 2%, однако рынок сходится во мнении, что после второго пересмотра оценка будет повышена до 2,8%. ЕЦБ выпустит ежемесячный обзор экономических настроений, Италия проведет аукцион по размещению облигаций.

Пятница. В США выйдет ежемесячная статистика о личных расходах. Этот отчет охватывает 70% экономики страны, так что данный индикатор можно отнести к числу наиболее важных. В Германии выйдут обновленные данные по розничным продажам.

Выходные. Китай опубликует месячный показатель PMI в производственном секторе. В остальных странах аналогичный индикатор будет представлен в понедельник.

Главный стратегист Крис Уифер, стратегист Ованес Оганисян, аналитик Искандер Абдуллаев. Sberbank Investment Research