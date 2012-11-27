Кабмин по предложению ФРУ рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций

Правительство Украины по предложению Федерации работодателей Украины рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФРУ.

Согласно сообщению, это позволит предприятиям получить документальное подтверждение задолженности государства перед предприятиями за невозмещенный налог на добавленную стоимость и использовать его как финансовый инструмент.

Также сообщается, что присутствующий во вторник на съезде Федерации работодателей Украины премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций. «Правительство рассматривает возможность выпуска ценных бумаг. Скорее всего, с 1 января это будет сделано. Я думаю, что это решение возможно, и оно устроит большинство тех, то работает на экспорт и имеет проблемы с оборотными средствами», - сказал Н.Азаров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 гг., свою просроченную задолженность перед субъектами хозяйствования по возмещению им налога на добавленную стоимость оформил НДС-облигациями. Во время последнего выпуска было эмитировано четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли или оставлять их себе, или продавать с дисконтом, таким образом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.

По информации Федерации работодателей Украины, на 1 октября 2012 года общая задолженность государства перед бизнесом по налогу на добавленную стоимость составила 40 млрд грн. Кроме того, переплата по налогу на прибыль составила 16 млрд грн.