Кабмин по предложению ФРУ рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций

13:34, 27 ноября 2012
Фондовый рынок
3

Правительство Украины по предложению Федерации работодателей Украины рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ФРУ.

Согласно сообщению, это позволит предприятиям получить документальное подтверждение задолженности государства перед предприятиями за невозмещенный налог на добавленную стоимость и использовать его как финансовый инструмент.

Также сообщается, что присутствующий во вторник на съезде Федерации работодателей Украины премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Кабинет министров рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций. «Правительство рассматривает возможность выпуска ценных бумаг. Скорее всего, с 1 января это будет сделано. Я думаю, что это решение возможно, и оно устроит большинство тех, то работает на экспорт и имеет проблемы с оборотными средствами», - сказал Н.Азаров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 гг., свою просроченную задолженность перед субъектами хозяйствования по возмещению им налога на добавленную стоимость оформил НДС-облигациями. Во время последнего выпуска было эмитировано четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли или оставлять их себе, или продавать с дисконтом, таким образом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.

По информации Федерации работодателей Украины, на 1 октября 2012 года общая задолженность государства перед бизнесом по налогу на добавленную стоимость составила 40 млрд грн. Кроме того, переплата по налогу на прибыль составила 16 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter