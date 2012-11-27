Реакция фондового рынка на договоренность о помощи Греции позитивная, но сдержанная - эксперт

Реакция фондового рынка на достижение договоренности о финансовой помощи Греции оказалась позитивной, но сдержанной.

Такую точку зрения высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его мнению, «с точки зрения анализа настроений игроков более показательна вчерашняя динамика акций Apple (+3%), указывающая на то, что отскок на рынках рисковых активов должен продолжиться».

Как отметил П.Ильяшенко, в понедельник вечером стартовал третий раунд переговоров относительно размораживания финансирования Греции в рамках давно принятой программы помощи. Несмотря на то, что официальные лица предполагали, что финального решения не удастся достичь и на этот раз, компромисс все же оказался достигнут.

По словам аналитика, договоренность можно описать следующими тезисами. Во-первых, ставки кредита для Греции снижены на 1% (что лишь увеличит потери таких стран как Италия и Испания, которые сами одалживают средства под боле высокий процент). Во-вторых, обратный выкуп долговых обязательств с открытого рынка все же состоится, но детали программы не разглашаются. Наконец, 7 млрд евро прибыли ЕЦБ просто передадут Греции. Все это в расчете на то, что к 2020 году показатель величины госдолга страны к ВВП составит 124%.

Как сообщал УНИАН, страны еврозоны и представители Международного валютного фонда пришли к соглашению о выделении 43,7 млрд евро финансовой помощи Греции.

«Это не просто деньги. Это обещание лучшего будущего для народа Греции и стран зоны евро в целом», - заявил глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер.

Глава МВФ Кристин Лагард поприветствовала сделку, которая сделает существенный вклад в устойчивость греческого долга.