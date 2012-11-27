Эксперты не исключают небольшого предновогоднего ралли на фондовых рынках

В случае обнародования позитивных макроэкономических новостей не исключена возможность небольшого предновогоднего ралли на глобальных фондовых рынках.

Об этом говорится в аналитическом отчете Sberbank Investment Research, переданном УНИАН.

"Если будет обнародована новая позитивная макроэкономическая информация, и ситуацию не испортят какие-либо негативные события, вполне можно рассчитывать на благоприятный фон для 5% роста глобальных рынков", - отмечается в отчете.

В то же время, как отмечают аналитики, речь может идти только о "временном улучшении". "Избытка ставок на повышение не наблюдается. Перспективы того, что массовые продажи сменятся широкомасштабным ралли, также не очень очевидны", - говорится в отчете.

"Едва ли кто-нибудь будет питать иллюзии и рассчитывать на чудесное избавление от проблем, которые преследовали рынок весь год. Однако даже после многочисленных разочарований текущего года многие инвесторы, вероятно, с готовностью воспримут возможность сыграть на повышение", - сообщили в Sberbank Investment Research.

Как отметили в компании, в начале этой недели внимание инвесторов будет приковано к переговорам стран ЕС по предоставлению очередного транша Греции. Впоследствии основное внимание будет уделяться макроэкономической статистике из США, а также диалогу между Белым домом и Конгрессом, которые будут обсуждать предстоящие изменения налогового режима и бюджетных расходов.