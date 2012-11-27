Инвесторы в последние недели года будут жадно выискивать позитивные новости - эксперты

Инвесторы в последние недели 2012 года будут жадно выискивать позитивные новости, которые могли бы стать оправданием традиционного предновогоднего ралли на рынках.Такой прогноз высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркнули, что на прошедшей неделе фондовые рынки развернулись и показали уверенный рост. Индексы ведущих площадок последовательно росли в течение всех торговых дней недели и по результатам периода показали увеличились более чем на 3%.

По мнению аналитиков, драйвером стали статистические данные, которые большей частью оказались лучше прогнозов. Продажи домов на вторичном рынке в США в октябре увеличились на 2,1% по сравнению с сентябрем вопреки ожидавшемуся падению на 0,2%. Данные по началу строительства домов и количеству разрешений на строительство также оказались лучше предсказаний прогнозистов. Индекс опережающих экономических показателей, позволяющий предвидеть развитие экономики США в ближайшие три-шесть месяцев, также показал лучшие перспективы, чем ожидалось.

Как считают аналитики, статистика из стран ЕС, приносившая в последние месяцы лишь разочарования, наконец стала показывать некоторые положительные сдвиги. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе увеличился в ноябре до 45,8 пункта по сравнению с 45,7 пункта в октябре. Обнадеживающая статистика так воодушевила инвесторов, что они предпочли проигнорировать отказ Еврогруппы предоставить Греции новый транш кредита МВФ, новые предупреждения об опасности «бюджетного обрыва» в США, трудное начало переговоров по бюджету ЕС на семь предстоящих лет, а также довольно слабые финансовые показатели ведущих корпораций США за третий квартал.

Аналитики отметили, что на прошлой неделе украинский рынок акций продолжил рост. Помимо позитивного настроения на мировых финансовых рынках, росту способствовала стабилизация ситуации на валютном рынке Украины. Индекс Украинской биржи в пятницу, 23 ноября, закрылся на отметке 865,8 пункта, показав недельный рост на 2,2%, тогда как на месячном отрезке рост индекса составил 4,7%. Ввиду острого дефицита ликвидности торги в течение недели проходили на низких объемах.

Как полагают аналитики, на текущей неделе динамику украинского рынка акций, скорее всего, будет определять внешний новостной фон. Объемы торгов останутся низкими.

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