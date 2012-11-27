Индекс Украинской биржи снизился на 1,59%, индекс ПФТС повысился на 0,38%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 ноября, снизился на 1,59% – до 869,07 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 79 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,8 млн грн, на срочном рынке – 56,4 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Центрэнерго" (-2,84%), Авдеевского коксохима (-2,17%), Алчевского меткомбината (-2,00%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,38% – до 317,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 164,57 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 103,7 млн грн, на облигации предприятий - 57,6 млн грн.