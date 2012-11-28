Kernel увеличил долю в сахарных предприятиях

Один из крупнейших украинских агрохолдингов Kernel в первом квартале 2013 финансового года (ФГ), начавшегося 1 июля, увеличил долю в четырех сахарных заводах в Украине, а также в двух агрофермах по выращиванию зерновых культур и сахарной свеклы. Об этом сообщается в биржевом отчете агрохолдинга, которым располагает УНИАН.

В частности, за 3 месяца 2013 ФГ Kernel увеличил долю в «Чертковском сахарном заводе» (Тернопольская обл.) до 84,6% с 73,8%, в предприятии «Цукрове» (Харьковская обл.) - до 83,1% с 71,3%, в «Пальмирском сахарном заводе» (Черкасская обл.) - до о 83,9% с 72,7%, в «Оржицком сахарном заводе» (Полтавская обл.) - до 84,4% с 73,4%. Напомним, контрольные пакеты акций этих предприятий Kernel получил в результате приобретения 71% акций "Сахарного союза «Укррос" в 2011 году.

Кроме того, в первом квартале 2013 ФГ Kernel увеличил долю в «Агрофирме «Куйбышево» (Полтавская обл.) до 61,2% с 52,5% и агроферме «Пальмира» - до 89,1% с 81,5%.

Справка УНИАН. Агрохолдинг Kernel является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс «голубых фишек».

Контролируемый бизнесменом Андреем Веревским холдинг вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году. Компания продала в рамках IPO 36% акций за 221 млн долларов, после чего провела еще несколько допразмещений. На последнем закрытии стоила около 1,8 млрд долларов.

Холдинг производит сырое, рафинированное и бутилированное масло под торговыми марками «Щедрый ДАР», «Стожар», «Чумак Домашняя», «Чумак Золота» на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах, а также является крупным экспортером зерна.

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