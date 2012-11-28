Тема фискальной политики в США вернулась на первые страницы - эксперт

Высказывание лидера демократического большинства в Сенате США Гарри Рида о том, что «прогресса в переговорах нет», в очередной раз вернуло тему фискальной политики в США на первые страницы.

Об этом сказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По сути, добавил он, «это же остановило во вторник, 27 ноября, рост американских индексов. Таким образом, несмотря на многие позитивные события последней недели (в основном хорошие экономические данные), фьючерсам на S&P 500 еще предстоит побороться за уровень 1400 пунктов. На этом фоне украинский рынок также уперся в потенциально сильный уровень сопротивления – 900 пунктов для индекса UX. Вероятно, рынкам не удастся преодолеть эти уровни окончательно до публикации индексов PMI в декабре».

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре отмечают, что торги на европейских площадках во вторник проходили в нейтральной динамике. Европейские площадки закрылись в нуле после открытия в позитивной зоне: STOXX вырос на 0,04%. Значительно упали котировки греческих банков, которые оценивают влияние договоренности по помощи Греции на свои активы. Американские площадки показали небольшое падение на фоне ожидаемого бюджетного обрыва: S&P 500 снизился на 0,5%, а Dow Jones – на 0,7%. Япония закрылась в минусе (-1,22%) впервые за семь дней.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 ноября, снизился на 1,59% – до 869,07 пункта. Общий объем торгов составил 79 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,38% – до 317,61 пункта. Общий объем торгов составил 164,57 млн грн.

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