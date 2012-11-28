“Смарт-Холдинг” намерен выкупить акции банка “Форум” по цене почти в 23 раза ниже номинала

“Смарт-Холдинг” намерен выкупать акции у миноритарных акционеров банка “Форум” (Киев) по 0,435 грн (0,053 долл) за одну акцию, что почти в 23 раза ниже номинала (10 грн за одну акцию). Об этом сообщила пресс-служба компании Dragon Capital.

“Желающие продать свои доли акционеры должны отправить письменное заявление в главный офис «Форума» в течение 30 дней после поступления предложения (оно датировано 16 ноября 2012 г.). Оплата будет осуществлена в течение 20 дней с момента подписания соглашения о выкупе”, - говорится в сообщении.

Говоря о цене выкупа акций, старший аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова объяснила, что она базируется на биржевой цене акций банка “Форум” по состоянию на 30 октября 2012 года, когда была закрыта сделка по его покупке "Смарт-Холдингом" у германского Commerzbank.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 г. компания «Смарт-Холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 9,249 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,141 млрд грн, обязательства - 7,771 млрд грн, уставный капитал - 5,935 млрд грн, собственный капитал - 1,478 млрд грн.

Банк «Форум» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 3,595 млн грн по сравнению с 429,266 млн грн убытка за соответствующий период 2011 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.

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