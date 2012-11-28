Минфин 30 ноября начнет продажу казначейских обязательств серии “Б”

Министерство финансов Украины 30 ноября т.г. начинает размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии “Б” объемом 100 млн долл. со сроком обращения 24 месяца, номинальной стоимостью 500 долларов США, процентной ставкой 8% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 20 долларов США.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября 2012 года Минфин начал размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии “А” общей номинальной стоимостью 100 млн долл. со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях “Ощадбанка”.