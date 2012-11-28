Индекс Украинской биржи в среду вырос на 1,15%, ПФТС - на 0,97%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 ноября, вырос на 1,15% – до 879,09 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 20 млн грн, на срочном рынке – 31,2 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+3,77%), Алчевского меткомбината (+3,48%), "Донбассэнерго" (+2,29%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,97% – до 320,69 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 143 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 76,9 млн грн, на облигации предприятий - 64 млн грн, на акции - 2 млн грн.