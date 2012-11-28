Индекс Украинской биржи вновь проигнорировал сигналы из-за рубежа - эксперт

Индекс Украинской биржи в среду, 28 ноября, вновь проигнорировал сигналы из-за рубежа и вопреки продажам на мировых площадках завершил день в плюсе.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее информации, «зарубежные рынки сегодня демонстрировали снижение. В качестве основной идеи для продаж трейдеры использовали тему «фискального обрыва» в США. Переговоры между Бараком Обамой и представителями конгресса проходят достаточно тяжело и до сих пор не принесли никаких результатов. Большинство инвесторов полагают, что консенсус будет достигнут в самую последнюю минуту».

Кроме того, добавила аналитик, давление на зарубежные биржи оказала публикация статистических данных по рынку недвижимости в США. Продажи новых домов в октябре снизились до 368 тыс. против прогноза 390 тыс. «По всей видимости, американцы, заведомо знавшие о надвигающемся урагане «Сэнди», в некоторых случаях предпочли отложить покупку дома», - считает Я.Лаврик.

По ее словам, завтра в фокусе инвесторов будет целый блок макростатистики из США, включая традиционные данные по заявкам на пособие по безработице и прирост американского ВВП. Последний показатель представляет особой интерес, причем не только в силу высокой значимости, но и по причине пересмотра консенсус прогноза аналитиков в сторону повышения. Согласно предварительными данными, в 3-м квартале американская экономика выросла на 2,0%, что полностью совпало с ожиданиями. На этот раз эксперты прогнозируют, что показатель будет пересмотрен в сторону повышения до 2,8%.

По мнению Я.Лаврик, «данный прогноз является излишне оптимистичным, поскольку нет причин для столь существенного повышения. На протяжении последнего полугода коэффициент соотношения индекса совпадения к запаздывающему индексу преимущественно демонстрировал негативную динамику. Если говорить о потребительском секторе, то здесь, несмотря на более высокий прирост занятости вне с/х сектора США в квартальном исчислении, рост доходов домохозяйств, по нашим оценкам, в 3-м квартале замедлился».

Аналитик отметила, что разница между предварительной оценкой ВВП США и нынешним прогнозом существенная, поэтому достаточно трудно предполагать, как поведут себя инвесторы, если показатель окажется выше прошлого значения, но ниже ожиданий.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 ноября, вырос на 1,15% – до 879,09 пункта. Общий объем торгов составил 51,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,97% – до 320,69 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн грн.

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