Запорожье завершило размещение муниципальных облигаций на 50 млн грн

Запорожский городской совет завершил размещение муниципальных облигаций на общую сумму 50 млн грн. Об этом говорится в бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, облигации выпущены тремя сериями: одна - 10 млн грн, и две серии по 20 млн грн. Общее количество облигаций – 50 тыс. штук. Фактическая дата размещения бумаг - 13 сентября.

Как сообщал УНИАН, решение о выпуске этих облигаций было принято Запорожским горсоветом в феврале текущего года. Срок обращения облигаций серии “L” - до 31 декабря 2014 года, серии “M” – до 31 декабря 2015 года и серии “N” – до 31 декабря 2016 года, а процентная ставка по долговым бумагам не должна превысить 18% годовых.

Привлекаемые средства эмитент планирует направить на проекты капитального строительства и развитие городской инфраструктуры. В январе-июне 2012 года доходы городского бюджета крупного индустриального центра Украины – Запорожья составили 1,236 млрд грн, а расходы – 1,338 млрд грн. В сентябре 2011 года Запорожский горсовет выпустил облигации серии I на 10 млн грн, серии J на аналогичную сумму и серии K на 5 млн грн. Процентная ставка по этим долговым бумагам была установлена на уровне 13,5% годовых.