Приватизацию теплогенерации и облэнерго планируют завершить до конца 2013 года

До конца 2013 года в Украине планируется завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха сегодня в ходе встречи премьер-министра Украины Николая Азарова с представителями нефтегазовых компаний Норвегии.

«До конца следующего года мы планируем завершить приватизацию тепловой генерации и облэнерго и приступить к переходу к новой модели рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка», - сказал В.Макуха.

Он отметил, что такой переход позволит привлечь инвестиции в развитие этой отрасли.

Напомним, с начала года в Украине были проданы самые крупные энергогенерирующие активы, основным покупателем которых стал ДТЭК, входящий в финансово-промышленную группу СКМ Рината Ахметова.

В начале сентября т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже государственных пакетов акций Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской ТЭЦ. На продажу планируется выставить 93,06% акций ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", 93,09% ПАО "Херсонская ТЭЦ", 94,48% ПАО "Харьковская ТЭЦ-5" и 93,57% ПАО "Одесская ТЭЦ".

Ранее ФГИУ заявлял, что планирует выставить госпакеты акций этих четырех ТЭЦ в третьем квартале 2012 года.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №162 от 23 февраля 2011 года исключил из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ряд облэнерго. Среди них 19 областных энергоснабжающих компаний (облэнерго) и «Киевэнерго». А также тепловые энергогенерирующие компании «Днипроэнерго» (Запорожье), «Захидэнерго» (Львов), «Центрэнерго» (Киевская обл.) и «Донбассэнерго» (Донецк).

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