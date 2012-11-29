«Фискальный обрыв» уже не так страшен после выступления Обамы - эксперт

«Фискальный обрыв» в США уже не так страшен после выступления президента страны Барака Обамы.

Такое мнение высказал аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, «нельзя не отметить согласованность вчерашней динамики рынка с выступлением Барака Обамы, которое было посвящено переговорам по предотвращению «фискального обрыва». Выступление пролило свет на стратегию демократов в переговорах: добиться сохранения низких налоговых ставок для 98% американцев в первую очередь, и лишь уже потом вести переговоры в вопросе «высокие налоги для богатых» против «сокращения социальных программ». Такая стратегия может сработать, поэтому именно акции сектора услуг стали лидером на американских биржах в среду, 28 ноября, оттеснив с первого места акции промышленных компаний».

Как отметил аналитик, по ходу вчерашней торговой сессии в США индекс S&P 500 сумел отыграть полупроцентные потери и закрыться выше уровня 1400 пунктов. По его мнению, «первое, что приходит в качестве объяснения ситуации – мы наблюдаем довольно обыденную проторговку индекса на потенциально довольно важном уровне».

П.Ильяшенко считает, что, если придерживаться такой точки зрения, то не стоит искать новостную подоплеку, следует просто дождаться первых чисел следующего месяца, когда игроки с большей вероятность определятся с направлением динамики рынка. Почти то же самое происходит на нашем локальном рынке в диапазоне 850-900 пунктов по индексу Украинской биржи.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 ноября, вырос на 1,15% – до 879,09 пункта. Общий объем торгов составил 51,2 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,97% – до 320,69 пункта. Общий объем торгов составил 143 млн грн.

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