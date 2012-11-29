Индекс Украинской биржи в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 29 ноября, повысился на 0,24% – до 881,21 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 41 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,4 млн грн, на срочном рынке – 20,5 млн грн.

Лидерами повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (+2,92%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,13% – до 320,28 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 370,6 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 72 млн грн, на облигации предприятий – 196,9 млн грн, на акции – 101,3 млн грн.