Кабмин предлагает парламенту защитить «Укркосмос» от возможности приватизации

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Данным законопроектом, текст которого размещен на сайте ВР, предусматривается включить ГП «Укркосмос» в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что к сфере управления Государственного космического агентства Украины относится государственное предприятие «Укркосмос». Приоритетным направлением его деятельности является создание национальной спутниковой системы связи (НССС). ГП «Укркосмос» осуществляет вещание национальных цифровых пакетов телерадиоканалов, используя спутники Hellas Sat - 2 (39° в.д.) и Astra 1G (31.5° в.д.).

Создание НССС с геостационарным спутником «Лыбидь», управление которым будет осуществляться непосредственно с территории Украины, устранить зависимость от использования аналогичных заграничных спутников, будет способствовать защите национальных интересов во время осуществления космической деятельности, эффективному использованию потенциала национальных производителей и обеспечит потребности органов государственной власти в получении информации.

«Поскольку государственное предприятие «Укркосмос» определено оператором НССС и будет осуществлять управление системой, имеющей стратегическое значение для государственных пользователей сектора безопасности и обороны государства, существует необходимость сохранения государственного контроля над деятельностью ГП «Укркосмос» и его включения в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», - отмечено в объяснительной записке.