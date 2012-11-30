Акции компании Westa рухнули на 22,5%

Варшава. Бумаги украинского производителя автомобильных аккумуляторов компании Westa Isic на фоне опубликованных финансовых результатов первых трех кварталов 2012 года рухнули на Варшавской фондовой бирже в четверг, 29 ноября, на 22,5%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, акции компании закрылись на минимальном значении вчерашних торгов - 0,79 злотых за штуку, но не побили исторического минимума, достигнутого в августе текущего года - 0,42 злотых.

Больше всего инвесторы, которые в ходе вчерашней сессии продали-купили 0,9 млн акций Westa, платили за них 0,83 злотых.

Оборот бумаг составил 2,2 млн долл. (1USD=3,2PLN).

Акции компании, дебютировавшей на Варшавском фондовом рынке в июне 2011 года больше всего стоили в первый день торгов - более 12 злотых.

С начала ноября к закрытию среды, 28 ноября, бумаги Westa потеряли 5,6%, с начала года - 67%, а с момента первичного размещения акций (IPO) - более 90 процентов, что стало самым худшим результатом среди всех одиннадцати украинских эмитентов на главной площадке польского фондового рынка.

WIG-Ukraine закончил торги четверга 0,06% ростом при оборотах более 3,1 млн долл. на фоне 0,39% плюса "голубых фишек" и 0,41% роста индикатора всего рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, Westa в отчете за первые три квартала текущего года сообщила об увеличении убытка за этот период более чем в 2 раза до 23,8 млн долл., а в третьем квартале год к году - в 5 раз до 10,3 млн долл.

Компания также сообщила о сокращении выручки за девять месяцев 2012 года почти на 40% до 76,8 млн долл. и снижении прогноза продаж аккумуляторов в этом году на треть - до 4-4,3 млн штук.

Справка УНИАН. Westa, которая является крупнейшим в странах СНГ, производителем автомобильных аккумуляторов в рамках IPO на Варшавской бирже за свой 25% пакет выручила "чистыми" (с учетом расходов на размещение) около 45 млн долл.

На вчерашнем закрытии вся компания стоила меньше 11 млн долларов.

75% акций Westa принадлежит Vankeria Consultants Limited, которой с прошлой недели владеет глава наблюдательного совета компании Виктор Дзензерский.

9,87% бумагами владеет польский пенсионный фонд ING Otwarty Fundusz Emerytalny. Остальные - free float.