«Газтек» намерен купить 15,26% акций «Уманьгаза»

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов компания «Газтек» (Киев) намерен купить 15,26% акций предприятия по газоснабжению «Уманьгаз».

Об этом сообщает официальное издание Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 5 декабря т.г. выставит на продажу 15,264% госпакета акций газоснабжающего предприятия «Уманьгаз». Приватизируемый госпакет планируется выставить на фондовой бирже «Иннэкс». Реализационная цена 15,264% акций ПАО «Уманьгаз» составит 6 млн 230 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Уманьгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Черкасской области.

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.