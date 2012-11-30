Минфин завершил размещение казначейских обязательств серии “А” и начал размещение серии “Б”

Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств (КО) для физических лиц серии “А” в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября начинает размещение КО серии “Б”.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Министерство финансов Украины информирует, что 29 ноября 2012 года учреждениями “Ощадбанка” завершено размещение казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме серии «А» в объеме 100 млн долл. США со сроком обращения 24 месяца, номинальной стоимостью 500 долл., процентной ставкой 9,2% годовых, выпущенных 10 октября 2012 года”, - говорится в сообщении.

Напомним, данные бумаги были выпущены с целью снижения интереса граждан Украины к иностранной валюте как средству накопления и сбережения денег. С помощью КО также планируется привлечь в экономику страны валютные средства населения, которые находятся вне банковской системы и сумма которых, по подсчетам Национального банка Украины, может составить 50-70 млрд долл.

Также на сайте ведомства сообщается, что с пятницы, 30 ноября, Минфин начинает размещение КО серии “Б” с аналогичными параметрами, кроме процентной ставки. По этим бумагам она снижена до 8% годовых с уплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 20 долларов США.

Как сообщал УНИАН, ранее директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Галина Пахачук заявила, что Минфин планирует в 2013 году выпускать казначейские обязательства, номинированные как в гривне, так и в иностранной валюте.