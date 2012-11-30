Контрольный пакет «Капитал Инвестмент Групп» покупает гражданин России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил гражданину Российской Федерации выкупить долю в уставном капитале компании «Капитал Инвестмент Групп», обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

«Предоставлено разрешение физическому лицу – гражданину РФ на покупку доли в уставном капитале ООО «Капитал Инвестмент Групп» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления товариществом», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Капитал Инвестмент Груп» основана 2004 году. В ее состав входят консалтинговая, юридическая, аудиторская, оценочная фирмы. Направления деятельности - инвестиционная деятельность, оценка бизнеса, недвижимости и имущества, оценка земли, экспертиза отчетов об оценке, оценка ценных бумаг и т.д.