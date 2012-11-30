Индекс Украинской биржи снизился на 1,94%, индекс ПФТС - на 0,51%
18:19, 30 ноября 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 ноября, снизился на 1,94% – до 863,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 53,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,4 млн грн, на срочном рынке – 31,3 млн грн.
Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Донбассєнерго» (-8,33%), Алчевского меткомбината (-2,94%), Авдеевского коксохима (-2,83%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,51% – до 318,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 165,7 млн грн, из которых на облигации предприятий пришлось 785,5 млн грн, из них 767 млн грн пришлось только на облигации аэропорта "Борисполь".
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