Индекс Украинской биржи снизился на 1,94%, индекс ПФТС - на 0,51%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 30 ноября, снизился на 1,94% – до 863,81 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 53,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,4 млн грн, на срочном рынке – 31,3 млн грн.

Лидерами снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Донбассєнерго» (-8,33%), Алчевского меткомбината (-2,94%), Авдеевского коксохима (-2,83%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,51% – до 318,65 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 165,7 млн грн, из которых на облигации предприятий пришлось 785,5 млн грн, из них 767 млн грн пришлось только на облигации аэропорта "Борисполь".