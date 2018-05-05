Инвесторы ищут оправдание для ралли

С приближением нового года игроки фондовых рынков задумались о традиционном для этого периода ралли. Однако что делать в данной ситуации, когда не хочется ломать традиции, а экономика во всем мире не позволяет «развернуться»? И стоит ли надеяться, что удручающая ситуация радикально изменится за пару недель?

В Европе

Сначала о Европе. О помощи Греции лидеры ЕС вроде бы договорились, но, мягко говоря, с трудом. Баталии по поводу европейского бюджета закончились безрезультатно. Ситуация в экономике еврозоны также не способствует оптимизму.

Как считает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, «фискальная политика Европейского Союза могла бы выступить в роли одного из факторов стабилизации экономики региона, однако европолитики заняты банальным лоббированием. В Европе идут политические баталии относительно долгосрочного бюджета ЕС на 2014-2020 годы. Для инвесторов же более важна не степень прогресса в переговорах, а то, какие экономические прогнозы использовались для прогноза параметров евробюджета».

Аналитик также отметил, что опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI в секторе недвижимости. Наиболее слабой ситуация выглядит в Европе, что логично. Однако в Китае и США PMI Manufacturing находятся выше отметки 50, что сигнализирует о росте активности в секторе или о позитивных ожиданиях инсайдеров. К примеру, в Китае индекс, рассчитываемый HSBC, превысил эту отметку впервые за 13 месяцев.

Как видим, при решении многих вопросов в ЕС каждый из участников тянет одеяло на себя, руководствуясь скорее своей выгодой, чем интересами региона в целом. В таких случаях все больше обнажаются внутренние противоречия в Евросоюзе. Так, в последнее время мы наблюдали принципиальное несогласие между ЕС и МВФ, между Германией и Великобританией. И это только вершина айсберга…

По информации интернет-издания EurActiv, Германия выдвинула план “Б” для принятия бюджета ЕС на 2014-2020 годы, в случае если Великобритания продолжит блокировать процесс. План предусматривает, что тогда будет достигнуто политическое решение о принятии бюджета без Великобритании, о чем лидеры и объявят после январского саммита. Издание также отмечает, что немецкие юристы не видят в этом плане возможности обжалования такого решения Лондоном в Европейском суде в Люксембурге.

Последние макроэкономические новости из Европы в данном случае только усиливают интригу (в нехорошем смысле), что даже стало поводом для серьезного заявления от авторитетных финансистов.

Кризис еврозоны далек от завершения, и страны валютного блока должны консолидировать бюджеты и основать банковский союз, чтобы выйти на более стабильный путь, цитирует Reuters заявления руководителей Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

Розничные продажи в Германии и потребительские расходы во Франции снизились намного сильнее, чем ожидали аналитики, что только подчеркивает глубину проблем ЕС. Данные о безработице в еврозоне свидетельствуют, что в октябре число людей, не имеющих работы, выросло на 173 тыс.

Выступая в Париже, президент Европейского центробанка Марио Драги сказал, что кризис еврозоны, вероятно, продлится до середины следующего года. Драги, приехавший в Париж на конференцию финансовых лидеров, сказал, что правительствам еврозоны нужно поторопиться с созданием банковского союза, который должен охватывать все банки, чтобы избежать дробления сектора.

Мнение Драги ставит ЕЦБ, который возьмет на себя роль панъевропейского банковского контролера, в оппозицию Германии. Берлин утверждает, что единый банковский регулятор на базе ЕЦБ должен заниматься только самыми крупными банками блока. Выступая против новых антикризисных мер ЕЦБ, глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн сказал, что центробанки сделали больше, чем достаточно, чтобы побороть кризис, и сейчас пришла пора правительствам реформировать экономику и стабилизировать банковский сектор.

При этом Йорг Асмуссен, представитель ЕЦБ и бывший заместитель министра финансов Германии, участвующий в переговорах об углублении интеграции еврозоны и, сказал в четверг, что новый европейский банковский контролер не будет полностью готов к работе ранее 2014 года.

В свою очередь, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард потребовала быстрого создания банковского союза, который имел бы возможность контролировать все банки еврозоны. «Банковский союз кажется нам главным приоритетом», - сказала она, добавив, что бюджетная консолидация должна быть следующим приоритетом.

За океаном

Соединенные Штаты Америки часто бывают спасением для фондовых рынков, так как на фоне уже хронических проблем Европы ситуация за океаном выглядит получше. Однако сейчас, к концу 2012 года, все сложилось не совсем так. Программа Обамы, предполагающая повышение налогов и сокращение расходов с начала следующего года, вызвала жаркие дискуссии.

Как подчеркивает П.Ильяшенко, высказывание лидера демократического большинства в Сенате США Гарри Рида о том, что «прогресса в переговорах нет», в очередной раз вернуло тему фискальной политики в США на первые страницы. В то же время, считает аналитик, «фискальный обрыв» уже не так страшен после выступления президента страны Барака Обамы, которое пролило свет на стратегию демократов в переговорах: добиться сохранения низких налоговых ставок для 98% американцев в первую очередь и лишь потом вести переговоры по вопросу «высокие налоги для богатых» против «сокращения социальных программ». И такая стратегия может сработать.

В свою очередь, экономист отдела инвестиционного консалтинга компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик отмечает, что «переговоры между Бараком Обамой и представителями Конгресса проходят достаточно тяжело и до сих пор не принесли никаких результатов. Большинство инвесторов полагают, что консенсус будет достигнут в самую последнюю минуту».

Исходя из вышесказанного, все же можно утверждать, с некоторыми оговорками, что даже сейчас ситуация в США выглядит несколько лучше европейской. Во-первых, потому, что американские политики умеют договариваться между собой, хотя и вправду «в последнюю минуту». Во-вторых, мароэкономическая картина в Америке также более оптимистична.

В Украине

На фоне, как говорили когда-то политические обозреватели, «напряженной международной обстановки» отечественный фондовый рынок руководствуется собственной логикой, иногда даже с легкостью игнорируя эту логику. Так, когда на зарубежных биржах происходит значительное и очень обоснованное падение, у нас наблюдается рост, когда же в мире инвесторы находят повод для оптимизма, украинские индексы падают.

Однако все же стоит уточнить, что поводов для выработки индивидуального тренда у нашего рынка сейчас предостаточно. В частности, макроэкономические показатели Украины далеки от идеальных. Кроме того, курсовая неустойчивость гривни очень не способствует приливу капитала в отечественные акции и доверию инвесторов к рынку.

По мнению аналитиков КУА «Кинто», украинский рынок акций продолжает жить своей особенной жизнью: «Похоже, отечественных спекулянтов особо не волнуют события "там". Хотя, если быть справедливым, то и события "здесь" также остаются без внимания».

Индекс биржи постепенно ползет вверх, прибавляя по 1% в день, однако, так как объемы торгов остаются мизерными, все это нельзя расценить как устойчивый тренд. Крупных инвесторов также нет на рынке, а торги концентрируются в 3-х акциях индексной корзины - Алчевского меткомбината, Авдеевского коксохима, «Донбассэнерго». Все остальные в основном стоят на месте, отмечают аналитики «Кинто».

Верность традиции

Несмотря на сложность ситуации, инвесторы надеются на то, что предновогоднее ралли состоится и поводы для него найдутся.

Как считают аналитики Sberbank Investment Research, в случае обнародования позитивных макроэкономических новостей не исключена возможность небольшого предновогоднего ралли на глобальных фондовых рынках. Однако речь может идти только о временном улучшении.

«Избытка ставок на повышение не наблюдается. Перспективы того, что массовые продажи сменятся широкомасштабным ралли, также не очень очевидны. Едва ли кто-нибудь будет питать иллюзии и рассчитывать на чудесное избавление от проблем, которые преследовали рынок весь год. Однако даже после многочисленных разочарований текущего года многие инвесторы, вероятно, с готовностью воспримут возможность сыграть на повышение», - подчеркивают в Sberbank Investment Research.

Причин для ралли на фондовых рынках на данный момент нет. Политики США договорятся о налогах и расходах, по-видимому, еще в этом году. Вопрос европейского бюджета отложен уже на январь следующего года. Радикальные шаги в отношении гривни украинский Нацбанк и Верховная Рада предпримут, скорее всего, еще позже.

Пока же игроки, жаждущие ралли, обречены на поиск малейших поводов для оптимизма. По словам аналитиков «Первого украинского международного банка», «инвесторы в последние недели года будут жадно выискивать позитивные новости, которые могли бы стать оправданием традиционного предновогоднего ралли на рынках». Очень удачное описание непростой ситуации…

Игорь Галычак (УНИАН)