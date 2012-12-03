Росту индекса UX могут способствовать успешные переговоры Украины с МВФ - эксперты

Дальнейшему росту индекса UX могут способствовать успешные переговоры Украины по возобновлению кредитования с Международным валютным фондом (МВФ).

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс UX завершил торги в пятницу, 30 ноября, падением на 2%, тогда как по результатам недели - снизился на 0,2%. Еще в четверг у индексы были все шансы завершить ноябрь ростом, однако падение в последний день месяца сбил все планы. В ноябре индекс просел на 2,5%. Для сравнения MSCI EM, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, в ноябре вырос на 1,2%.

По словам аналитиков, рост UX во второй половине ноября объясняется незначительным укреплением национальной валюты (с 8,3 до 8,2 грн/долл.), тогда как во время выборов в ВР угроза глубокой девальвации гривни была на пике. Поскольку такой пессимистический сценарий не реализовался, украинские акции незначительно вернули утраченные позиции.

Аналитики сообщают, что фондовые индексы Азии выросли в понедельник, 3 ноября, до максимального уровня за 7 месяцев на сильных данных о производственной активности Китая. Индекс активности в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вновь вырос, подтвердив тенденцию к улучшению конъюнктуры в экономике страны. Индекс менеджеров закупок (PMI) составил по итогам ноября 50,6 пункта против 50,2 пункта в предыдущем месяце, когда индекс впервые вернулся в позитивную зону (значение индекса выше 50 означает рост деловой активности).

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Как сообщал УНИАН, по словам главы представительства Международного валютного фонда Макса Альера, миссия МВФ посетит Украину 7-17 декабря 2012 года.

«По просьбе властей в Украину прибудет миссия МВФ во главе с Кристофером Джарвисом 7-17 декабря для переговоров по новому соглашению stand-by», - сказал М.Альер.

Ранее директор департамента МВФ по международным делам Джерри Райс не называл дату приезда миссии в Украину, поскольку Фонд не получал приглашений с украинской стороны. При этом премьер-министр Николай Азаров утверждал, что миссия прибудет в Украину 6 декабря.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.