ГИУ выплатило доход за 15-й купонный период по облигациям серий «Z»-«W2»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 29 ноября т.г. выплатило процентный доход за 15-й купонный период по гарантированным государством облигациям серий «Z» - «W2» и внесло в бюджет плату за гарантию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИУ.

Согласно сообщению, размещение облигаций указанных серий учреждение досрочно закончило 30 июля 2009 года.

Единая номинальная доходность, по которой были размещены облигации третьего - седьмого выпусков серий «Z» - «W2», составила 12,1% годовых.

Привлеченные от размещения средства направлены ГИУ на выполнение своих уставных задач.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.